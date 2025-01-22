NI: российские ракеты «Орешник» делают авианосцы США бессмысленными

Российская ракетная система средней дальности «Орешник» представляет серьезную угрозу для авианосцев, пишет американское издание The National Interest.

Когда «Орешник» доставил свои боевые блоки на украинский завод ПО «Южмаш» в Днепре, «ангелы-хранители авианосцев по всему миру плакали», говорится в статье. Журнал называет эту систему «гиперзвуковым ракетным эквивалентом дробовика», подразумевая большую площадь поражения.

При этом «Орешник» способен достичь высокой степени точности, отмечает автор. Это оружие может быть выпущено по общей площади авианосца и достичь цели. Поскольку ракета несет несколько боеголовок, она не должна быть идеально точной, говорится в статье. И очень трудно доказать, что авианосец будет функционировать после такого попадания.

Кроме того, журнал сравнивает возможную стоимость ракеты и авианосца и приходит к выводу, что Россия могла бы себе позволить ударить даже сотней ракет, хотя скорее всего хватило бы и одной.

Авианосец всегда будет оставаться очень большим, очень медленным куском металла, плавающим в океане, говорит автор. И их уязвимость растет по мере развития ракетных технологий. Три основные проблемы авианосцев - это размер, скорость и стоимость, говорится в статье.

Россия в ноябре провела первое испытание в боевых условиях новейших ракет средней дальности «Орешник». На украинской территории был поражен один из крупнейших и известных военно-промышленных комплексов в Днепропетровске.

Позже Владимир Путин рассказал о некоторых боевых характеристиках этой ракетной системы. По его словам, десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов - это около трех километров в секунду. При этом температура поражающих элементов достигает 4 тысяч градусов.