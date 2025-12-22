В ГД рассказали об изменении правил выдачи семейной ипотеки

С первого февраля 2026 года супруги должны стать созаемщиками по льготной семейной ипотеке под 6%, что ограничит возможное количество подобных кредитов на семью. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Вводится принцип: "одна семья - одна льготная ипотека"», - сказал он.

Уточняется, что супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору. Это правило вводится с целью предотвращения злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем.

В том случае, если до первого февраля один из супругов уже оформил семейную ипотеку, то второй потеряет право на получение своей. Кошелев также напомнил о лимитах на семейную ипотеку - 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов - 6 миллионов.

Вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе со «Звездой» ранее рассказал о неочевидных проблемах программы семейной ипотеки и о том, как их можно решить. По его словам, если государство хочет обеспечить людям и, в том числе, молодым семьям возможность получить жилье по месту работы, то нужно учитывать тот факт, что они не обязательно зарегистрированы в том же городе, где находится их нынешнее место жительства.

В дополнении к этому, ситуацию, как считает эксперт, усугубляет то, что во многих малых городах и сельской местности отсутствует строительство, а значит проживающей там половине населения страны становится практически невозможно получить жилье в «новостройках», что подразумевается условиями семейной ипотеки. Апрелев выступил с инициативой перейти на преимущественно малоэтажную застройку в малых городах России.