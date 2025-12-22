МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ГД рассказали об изменении правил выдачи семейной ипотеки

Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору.
Дарья Ситникова 22-12-2025 03:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

С первого февраля 2026 года супруги должны стать созаемщиками по льготной семейной ипотеке под 6%, что ограничит возможное количество подобных кредитов на семью. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Вводится принцип: "одна семья - одна льготная ипотека"», - сказал он.

Уточняется, что супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору. Это правило вводится с целью предотвращения злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем.

В том случае, если до первого февраля один из супругов уже оформил семейную ипотеку, то второй потеряет право на получение своей. Кошелев также напомнил о лимитах на семейную ипотеку - 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов - 6 миллионов.

Вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе со «Звездой» ранее рассказал о неочевидных проблемах программы семейной ипотеки и о том, как их можно решить. По его словам, если государство хочет обеспечить людям и, в том числе, молодым семьям возможность получить жилье по месту работы, то нужно учитывать тот факт, что они не обязательно зарегистрированы в том же городе, где находится их нынешнее место жительства.

В дополнении к этому, ситуацию, как считает эксперт, усугубляет то, что во многих малых городах и сельской местности отсутствует строительство, а значит проживающей там половине населения страны становится практически невозможно получить жилье в «новостройках», что подразумевается условиями семейной ипотеки. Апрелев выступил с инициативой перейти на преимущественно малоэтажную застройку в малых городах России.

#Россия #в стране и мире #семья #кредит #госдума #«Семейная ипотека» #изменения #созаемщики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 