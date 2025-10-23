Путин: в РФ будут и дальше совершенствовать ипотечные программы для семей с детьми

Правительство старается сохранить инструменты льготного ипотечного кредитования - эти программы сегодня направлены на семьи с детьми. Об этом президент Владимир Путин рассказал на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Путин напомнил о семейной ипотеке под 6% и региональных программах с процентной ставкой до 2%, подчеркнув, что они будут сохраняться и совершенствоваться.

«В том числе и ИЖС. Но ИЖС вообще дала нам хороший прирост строительства жилья в предыдущие годы, в прошлом, позапрошлом году, и, разумеется, надо это поддерживать», - подчеркнул глава государства.

Путин пошутил над словами спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая ранее отметила, что в России много леса, имея в виду потенциал для деревянного домостроения.

«У нас действительно много леса, вы правильно сказали. Но в лесу жить... Некоторые любят и хотят, но не все. Поэтому здесь, кроме наличия леса, здесь нужна инфраструктура», - сказал президент.

Матвиенко заверила, что имела в виду индивидуальное строительство и не предлагала россиянам жить в лесу.

Ранее в рамках заседания совета Путин поддержал идею развития системы яслей в России.