Путин: в РФ будут и дальше совершенствовать ипотечные программы для семей с детьми

Правительство старается сохранить инструменты льготного ипотечного кредитования - эти программы сегодня направлены на семьи с детьми. Об этом президент Владимир Путин рассказал на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Путин напомнил о семейной ипотеке под 6% и региональных программах с процентной ставкой до 2%, подчеркнув, что они будут сохраняться и совершенствоваться.
«В том числе и ИЖС. Но ИЖС вообще дала нам хороший прирост строительства жилья в предыдущие годы, в прошлом, позапрошлом году, и, разумеется, надо это поддерживать», - подчеркнул глава государства.
Путин пошутил над словами спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая ранее отметила, что в России много леса, имея в виду потенциал для деревянного домостроения.
«У нас действительно много леса, вы правильно сказали. Но в лесу жить... Некоторые любят и хотят, но не все. Поэтому здесь, кроме наличия леса, здесь нужна инфраструктура», - сказал президент.
Матвиенко заверила, что имела в виду индивидуальное строительство и не предлагала россиянам жить в лесу.
Ранее в рамках заседания совета Путин поддержал идею развития системы яслей в России.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»