Су-25 сорвали ротацию боевиков в зоне ответственности ГрВ «Восток»

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов.
19-12-2025 18:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовой авиации ВКС РФ в зоне специальной военной операции. На видео показаны вылеты самолетов Су-25, задействованных для огневого поражения позиций противника.

Как сообщили в ведомстве, экипажи штурмовиков действовали в интересах группировки войск «Восток» и нанесли удары по районам, где противник пытался провести ротацию подразделений. Пуски авиационных ракет выполнялись парами с малых высот, что позволило обеспечить внезапность атаки и точность поражения целей.

На опубликованных кадрах видны взлет самолетов с аэродрома, выход на боевой курс, пуски ракет по наземным целям, а также возвращение экипажей после выполнения задания. Отдельные эпизоды посвящены работе инженерно-технического состава - специалисты обслуживают авиационную технику и готовят Су-25 к боевому вылету.

По данным Минобороны, в результате ударов были сорваны планы противника по переброске и смене личного состава на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #Минобороны России #Су-25 #спецоперация #восток
