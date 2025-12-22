МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украина получила последний в этом году транш финансовой помощи от Европы

С учетом этого транша ЕС с марта 2024 года перечислил Украине €26,8 млрд.
Ян Брацкий 22-12-2025 15:38
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press

Украина получила последний в этом году транш финансовой помощи от Еврокомиссии. Сумма перевода составила €2,3 млрд. Информацию об этом публикует пресс-служба ЕК на официальном сайте организации. Этот платеж - шестой плановый в рамках механизма Ukraine Facility. Программа призвана способствовать реформированию украинских институтов и продвижению Киева на пути к членству в Евросоюзе.

«С учетом этого шестого транша ЕС с марта 2024 года перечислил Украине €26,8 млрд в рамках плана Ukraine Plan, что составляет почти 70% средств, доступных по первому столпу механизма Ukraine Facility», - добавляется в заявлении.

Это последний транш Еврокомиссии в этом году, но далеко не последние деньги для киевского режима от Брюсселя вообще. Ранее страны ЕС пришли в выводу, что Украине понадобится €90 млрд на ближайшие два года. Их выделят в рамках беспроцентного кредита для покрытия военных и бюджетных потребностей Киева.

Изначально Брюссель планировал финансировать режим Зеленского за счет замороженных российских активов, но ряд стран ЕС выступил против этой идеи и от нее пришлось отказаться. Совет ЕС сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в обеспечении любых кредитов. Кроме того, Центробанк РФ пригрозил жесткими ответными мерами, которые могут привести к краху европейской финансовой системы и подорвать доверие инвесторов к евро.

#Украина #Киев #Еврокомиссия #активы #Ukraine Facility
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 