Украина получила последний в этом году транш финансовой помощи от Еврокомиссии. Сумма перевода составила €2,3 млрд. Информацию об этом публикует пресс-служба ЕК на официальном сайте организации. Этот платеж - шестой плановый в рамках механизма Ukraine Facility. Программа призвана способствовать реформированию украинских институтов и продвижению Киева на пути к членству в Евросоюзе.

«С учетом этого шестого транша ЕС с марта 2024 года перечислил Украине €26,8 млрд в рамках плана Ukraine Plan, что составляет почти 70% средств, доступных по первому столпу механизма Ukraine Facility», - добавляется в заявлении.

Это последний транш Еврокомиссии в этом году, но далеко не последние деньги для киевского режима от Брюсселя вообще. Ранее страны ЕС пришли в выводу, что Украине понадобится €90 млрд на ближайшие два года. Их выделят в рамках беспроцентного кредита для покрытия военных и бюджетных потребностей Киева.

Изначально Брюссель планировал финансировать режим Зеленского за счет замороженных российских активов, но ряд стран ЕС выступил против этой идеи и от нее пришлось отказаться. Совет ЕС сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в обеспечении любых кредитов. Кроме того, Центробанк РФ пригрозил жесткими ответными мерами, которые могут привести к краху европейской финансовой системы и подорвать доверие инвесторов к евро.