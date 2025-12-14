Орбан назвал потерянными деньгами кредит для Украины

Европейские деньги, выделенные в виде кредита для нужд киевского режима, назвали потерянными. Такое мнение выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, и обрадовался, что его страна к этому непричастна.

«Хорошо, что мы не участвуем. Это потерянные деньги», - цитирует Орбана агентство Reuters.

В материале также отмечается, что не все страны были единодушные в принятии решения об использовании суверенных активов ЦБ РФ, замороженных на территории Евросоюза. Европейская комиссия предлагала использовать их для обеспечения Киева огромным кредитом в размере 90 миллиардов евро. В качестве второго варианта финансирования военных нужд Украины было совместное заимствование из бюджета ЕС, которое требовало единодушия всех участников сообщества.

В то же время Чехия и Словакия вместе с Венгрией отказались участвовать в выделении Украине беспроцентного кредита на 90 миллиардов евро в 2026-2027 годы.

«Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, согласился не блокировать заимствование до тех пор, пока его страна, Словакия и Чехия не будут освобождены от гарантий по долгу. Орбан получил то, что хотел: никакого репарационного кредита и действия ЕС без участия Венгрии, Чехии и Словакии», - пишет СМИ о результатах саммита ЕС.

Напомним, в четверг в Брюсселе стартовал саммит Европейского совета, на котором планировалось договориться, как именно страны-участницы ЕС смогут поддержать киевский режим на протяжении ближайших двух лет.

Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что лидеры стран ЕС не покинут саммит в Брюсселе до тех пор, пока не примут решение. В итоге они договорились дать Киеву беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, не притрагиваясь к российским активам.