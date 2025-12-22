МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог назвал дерганой нынешнюю обстановку в офисе Зеленского

Сегодня главное - это реакция Украины на прошедшие в Майами переговоры с представителями США, считает Василий Вакаров.
Гоар Хачатурян 22-12-2025 15:08
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Бывших советников Андрея Ермака Сергея Лещенко и Михаила Подоляка действительно уволили. Но поскольку у офиса Владимира Зеленского нет главы, вышеназванных лиц переназначили на другие должности с сохранением зарплаты «в конверте». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог, член движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

«Некоторых из них переназначили, но уже вне штата. А это значит - без официальной зарплаты. Но так обстоят дела на Украине сегодня, что эти люди не страдают особо, потому что им платят наличными, в конверте», - объяснил он.

По мнению Вакарова, увольнение сотрудников офиса киевского диктатора и подготовка к выборам на Украине связаны. Это означает, что у Зеленского нет больше шансов сопротивляться.

На сегодняшний день главное - это реакция украинцев на прошедшие в Майами переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки, считает политолог. Украинцы понимают, что рано или поздно им придется пойти на сделку, поэтому ситуация в офисе Зеленского сейчас «дерганая».

Напомним, Сергей Лещенко и Михаил Подоляк были уволены вслед за Андреем Ермаком, который подал в отставку в конце ноября. Лещенко сообщил, что он и Подоляк продолжают свою деятельность в офисе Зеленского, но на должностях советников офиса.

