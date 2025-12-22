Советников Ермака переназначили после его ухода

Бывший советник Андрея Ермака Сергей Лещенко сообщил, что он и Михаил Подоляк продолжают свою деятельность в офисе Владимира Зеленского. При этом их должности формально изменили.

Поскольку главы офиса нет, советников переназначили на должность советников офиса. Но их функции остались прежними. Он подчеркнул, что существенных изменений в работе офиса не произошло.

При этом Лещенко не стал раскрывать информацию о судьбе других советников Ермака, которые также были уволены вместе с ним. Всего год назад их было девять: четверо постоянных и пятеро внештатных.

Ранее сообщалось, что Сергей Лещенко и Михаил Подоляк уволены вслед за своим шефом. Андрей Ермак подал в отставку с поста офиса Зеленского в конце ноября. Перед этим Национальное антикоррупционное бюро Украины провело у него обыск. Обвинение ему не предъявлено, он находится на свободе.