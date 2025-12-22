МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Украине сообщили об увольнении советников Ермака

В частности, покинул свой пост советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.
Владимир Рубанов 22-12-2025 12:10
© Фото: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко покинул свой пост. Об этом написали «Украинские новости». Увольнение связано с отставкой главы офиса Андрея Ермака.

После ухода Ермака все его советники и ассистенты были тоже освобождены от своих должностей, говорится в сообщении. При этом неизвестно, кто именно был уволен. Сообщалось также об отставке заместителя главы офиса Олега Татарова.

По состоянию на декабрь 2024 года у Ермака было девять советников. Четверо из них работали на постоянной основе - Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко. Еще пятеро были внештатными - Сергей Лещенко, Дарья Заривная, Михаил Подоляк, Элина Ельянова и Александр Роднянский. Некоторые из них, включая Заривную, оставили свои посты до отставки Ермака в июле 2025 года.

Ермак был уволен на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели у него обыск. Его должность остается вакантной. Обвинение Ермаку пока не предъявлено. Он находится на свободе.

#коррупция #Сергей Лещенко #отставка #офис зеленского #Андрей Ермак
