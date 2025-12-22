МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фицо устроил заезд на роликах через туннель

Премьер-министр Словакии сделал это накануне официального выступления, назвав свой заезд «фантастическим».
Сергей Дьячкин 22-12-2025 14:49
© Фото: Telegram/SMERSD © Видео: Telegram/SMERSD

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо устроил заезд на роликах в туннеле в Вишневе перед своим официальным выступлением. Ролик он опубликовал в своих сетях.

«Больше ничего говорить не буду, потому что примерно через два часа у меня будет официальное выступление», - рассказал премьер на видео.

Свою поездку словацкий премьер назвал «фантастической». Фицо также поздравил подписчиков с наступающими Рождеством и Новым годом.

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что западные страны побегут восстанавливать торговые и экономические отношения с Россией после завершения конфликта на Украине. Он уверен, что восстановление отношений с Россией будет неизбежным для Запада.

До этого Фицо рассказал, куда исчезают европейские деньги. Обратив внимание на Украину, он назвал ее «черной дырой» и причиной пропажи миллиардов евро. Премьер также отметил, что те, кто не желает спонсировать военные потребности Украины, автоматически становятся «плохими», так как есть некая обязанность предоставлять деньги на оружие.

Недавно словацкий премьер заявлял, что Европейский союз сгинет, если продолжит отказываться от своих корней и традиций. Глава словацкого кабмина согласился с президентом США Дональдом Трампом, который в новой стратегии нацбезопасности Штатов раскритиковал Евросоюз за потерю позиций на мировой арене и утрату лидерства.

#Спорт #Роберт Фицо #словакия #премьер-министр #туннель #ролики #роликовые коньки
