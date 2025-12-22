Путин поручил разработать план этнографического изучения народа

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу этнографических исследований русского народа. Соответствующее поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Поручение дано президентом Минобрнауки России совместно с Российской академией наук. Реализация программы рассчитана на 2026-2028 годы.

«Утвердить комплексную программу научных исследований, связанных с всесторонним междисциплинарным этнографическим изучением государствообразующего русского народа», - указано в поручении.

Ответственными за реализацию программы назначены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Российской академии наук Геннадий Красников. Срок реализации - 1 марта 2026 года.

Кроме того, Федеральному агентству по делам национальностей совместно с Академией наук поручено подготовить и внести изменения в типовые программы повышения квалификации для госслужащих. Программы должны быть приведены в соответствие со Стратегией государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.

Ранее президент России выразил уверенность, что Россия через 200 лет будет высокотехнологичной и высокообразованной страной. Владимир Путин подчеркнул, что страна будет решать все стоящие задачи при помощи высоких технологий. Также глава государства выразил надежду, что Москва будет жить в условиях мира и благополучия.

До этого Путин заявил, что Россия вошла в число стран, обладающих полным цифровым суверенитетом, наряду с США и КНР. По словам президента, ранее в российской цифровой экосистеме отсутствовал лишь один ключевой элемент - собственный мессенджер, и теперь этот пробел закрыт.