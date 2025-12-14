МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: РФ вошла в тройку стран с цифровым суверенитетом вместе с США и КНР

Путин подчеркнул, что наличие национальных цифровых инструментов позволяет оказывать гражданам услуги, которые ранее были недоступны через иностранные платформы, в том числе по соображениям безопасности.
19-12-2025 15:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия вошла в число стран, обладающих полным цифровым суверенитетом, наряду с США и Китаем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

«Россия - одна из трех стран, которая обладает этим цифровым суверенитетом. Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика. И теперь Россия», - сказал он.

По словам главы государства, ранее в российской цифровой экосистеме отсутствовал лишь один ключевой элемент - собственный мессенджер, и теперь этот пробел закрыт. Речь идет о национальной системе Max.

Комментируя конкуренцию на рынке мессенджеров, президент заявил, что она необходима и будет сохраняться. При этом он указал, что проблемы с рядом зарубежных сервисов были связаны, прежде всего, с несоблюдением ими российского законодательства, что и стало причиной ограничительных мер, включая замедление их работы.

Путин выразил уверенность, что у отечественных цифровых платформ будут конкуренты, однако подчеркнул, что создание собственных решений было правильным и своевременным шагом для укрепления технологической независимости страны.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о наделении членов совета многоквартирного дома полномочиями подписывать акты о выполнении работ и услуг по содержанию недвижимости. Кроме того, законопроект обязывает профильные организации взаимодействовать с жильцами через домовые чаты в мессенджере Max.

