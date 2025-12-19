МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин выразил надежду, что Россия через 200 лет будет высокообразованной

Глава государства также выразил уверенность, что Москва будет жить в условиях мира и благополучия.
Глеб Владовский 19-12-2025 16:23
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия через 200 лет будет высокотехнологичной и высокообразованной страной. Такую уверенность выразил глава государства Владимир Путин.

«200 лет для России не такой уж большой срок. Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная и на базе этого образования она будет высокотехнологичной. Она будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи», - сказал президент России.

Глава государства также выразил надежду, что Москва будет жить в условиях мира и благополучия. Кроме того, ей удастся выстроить отношения на базе уважения к себе и своим партнерам.

Ранее Путин заявил, что Россия вошла в число стран, обладающих полным цифровым суверенитетом, наряду с США и Китаем. По словам главы государства, ранее в российской цифровой экосистеме отсутствовал лишь один ключевой элемент - собственный мессенджер, и теперь этот пробел закрыт.

