В СК назвали имя погибшего при взрыве в Москве генерала

При взрыве утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ. Об этом сообщила представитель СК России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство, совершенное общеопасным способом» и «незаконный оборот взрывчатых веществ». Следствие рассматривает несколько версий. В том числе - причастность к этому преступлению украинских спецслужб. Расследование взял под контроль центральный аппарат ведомства.

По поручению председателя СК к расследованию привлечены опытные следователи-криминалисты. Осмотр места происшествия продолжается. Назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль взорвался на парковке на улице Ясеневой в Орехово-Борисово около 06.50 утра. Водитель получил ранения и сильную контузию и был заблокирован. Позже его госпитализировали в тяжелом состоянии.