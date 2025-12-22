МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Уголовное дело возбуждено после взрыва машины в Москве

Следователи подтвердили, что при инциденте пострадал человек.
Владимир Рубанов 22-12-2025 08:07
© Фото: Telegram/areamsk

Уголовное дело возбуждено после взрыва автомобиля на улице Ясеневой в Москве, сообщил столичный СК. В ведомстве подтвердили, что при инциденте пострадал человек.

Сотрудники Следственного комитета и криминалисты Москвы вместе с оперативными подразделениями обследуют место происшествия. В ближайшее время будут проведены разные экспертизы, включая медицинскую и взрывотехническую.

Легковой автомобиль взорвался на парковке в Орехово-Борисово, сообщалось ранее. Около 6:50 утра на улице Ясеневой был слышен громкий хлопок. Передняя часть машины разрушена, водитель получил сильную контузию. На месте работают пожарные и скорая помощь.

#Москва #взрыв #Автомобиль #расследование #Уголовное дело #Орехово-Борисово
