Уголовное дело возбуждено после взрыва машины в Москве

Уголовное дело возбуждено после взрыва автомобиля на улице Ясеневой в Москве, сообщил столичный СК. В ведомстве подтвердили, что при инциденте пострадал человек.

Сотрудники Следственного комитета и криминалисты Москвы вместе с оперативными подразделениями обследуют место происшествия. В ближайшее время будут проведены разные экспертизы, включая медицинскую и взрывотехническую.

Легковой автомобиль взорвался на парковке в Орехово-Борисово, сообщалось ранее. Около 6:50 утра на улице Ясеневой был слышен громкий хлопок. Передняя часть машины разрушена, водитель получил сильную контузию. На месте работают пожарные и скорая помощь.