Автомобиль взорвался на парковке в Москве, один человек пострадал

Передняя часть легковой машины разрушена.
Владимир Рубанов 22-12-2025 07:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: thetorya, Telegram

Легковой автомобиль взорвался на парковке в столичном районе Орехово-Борисово, сообщает SHOT. По его данным, местные жители услышали сильный хлопок около 06.50 утра в понедельник на улице Ясеневой.

На месте инцидента были видны густой черный дым и зарево от пожара. Передняя часть легковой машины разрушена. Один человек получил травмы. По предварительным данным, это водитель. У него сильная контузия.

Жильцы дома позвонили в экстренные службы. Сейчас на месте работают пожарные и скорая помощь. Причина ЧП пока неизвестна. Официальных данных о случившемся нет.

#Москва #взрыв #Автомобиль #Орехово-Борисово
