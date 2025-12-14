Автомобиль взорвался на парковке в Москве, один человек пострадал

Легковой автомобиль взорвался на парковке в столичном районе Орехово-Борисово, сообщает SHOT. По его данным, местные жители услышали сильный хлопок около 06.50 утра в понедельник на улице Ясеневой.

На месте инцидента были видны густой черный дым и зарево от пожара. Передняя часть легковой машины разрушена. Один человек получил травмы. По предварительным данным, это водитель. У него сильная контузия.

Жильцы дома позвонили в экстренные службы. Сейчас на месте работают пожарные и скорая помощь. Причина ЧП пока неизвестна. Официальных данных о случившемся нет.