Противоречия США и Европы: чем Трамп напугал ЕС

Дональд Трамп уже въехал в Овальный кабинет, но свою позицию для возможных переговоров с Россией пока публично не сформулировал. Насчет поставки оружия Киеву в США пока тоже не определились.

Если во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт до инаугурации, то сейчас 47-й американский президент отвел для этого спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней. Таким образом этот срок истекает до конца апреля.

Тему возможных мирных переговоров с Россией и Украиной, прокомментировал и госсекретарь Марко Рубио. По его словам, необходимо обеспечить прекращение огня на долгосрочной основе. Об этом как раз неоднократно говорили и в России, заявляя, что Москву не устроит временное перемирие.

В Европе после вступления Трампа на пост президента США стало неспокойно. Сегодня к президенту Франции Эммануэлю Макрону приехал канцлер Германии Олаф Шольц, чтобы обсудить с ним новый курс Европы и противостояние новому главе Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома пригрозил введением пошлин для ЕС, если в Брюсселе не начнут закупать больше американских нефти и газа.

Ранее новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Россию «заключить сделку» по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что иначе «у него не останется выбора», кроме как ввести новые санкции.

Трамп пригрозил также «ввести высокие налоги и тарифы на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам». В это же время американский президент заверил, что не хочет навредить России.

Как обычно Трамп добавил, что при нем бы конфликта на Украине не случилось.