Bloomberg: Шольц и Макрон встретятся для обсуждения противостояния Трампу

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут встречу в Париже, чтобы обсудить новый курс Европы после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Лидеры двух стран, находящиеся в напряженных отношениях, попытаются наметить новый курс для Европы перед угрозами президента США Дональда Трампа разрушить трансатлантические отношения», - приводит цитату Радио Sputnik.

Уточняется, что Шольц и Макрон также затронут тему защиты европейцев от дезинформации и разжигания ненависти в соцсетях.

Несмотря на то что канцлер ФРГ и президент Франции имеют разногласия, они надеются, что их встреча станет попыткой выступить перед «лицом агрессивных иностранных держав».

Отмечается, что за три года Шольц и Макрон не смогли выстроить прочие рабочие отношения из-за их противоположных взглядов и стилей работы.