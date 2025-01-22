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Bloomberg: Шольц и Макрон встретятся для обсуждения противостояния Трампу

Также они затронут тему защиты европейцев от дезинформации и разжигания ненависти в соцсетях.
Виктория Бокий 2025-01-22 17:07:37
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh, Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон проведут встречу в Париже, чтобы обсудить новый курс Европы после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Лидеры двух стран, находящиеся в напряженных отношениях, попытаются наметить новый курс для Европы перед угрозами президента США Дональда Трампа разрушить трансатлантические отношения», - приводит цитату Радио Sputnik.

Уточняется, что Шольц и Макрон также затронут тему защиты европейцев от дезинформации и разжигания ненависти в соцсетях.

Несмотря на то что канцлер ФРГ и президент Франции имеют разногласия, они надеются, что их встреча станет попыткой выступить перед «лицом агрессивных иностранных держав».

Отмечается, что за три года Шольц и Макрон не смогли выстроить прочие рабочие отношения из-за их противоположных взглядов и стилей работы.

#Франция #Германия #Дональд Трамп #Европа #Париж #эммануэль макрон #Олаф Шольц
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