Путин: Купянск-Узловой полностью освободят через несколько дней

Также Путин пригласил иностранных журналистов в Красноармейск, чтобы они смогли убедиться в том, кто его контролирует.
Тимур Шерзад 02-12-2025 18:08
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освободят населенный пункт Купянск-Узловой на территории Харьковской области уже через несколько дней. Он сделал это в ходе общения с журналистами.

«Идет продвижение. Я думаю, что через несколько дней мы заберем и этот тоже населенный пункт», - сказал Путин, обсуждая боевые действия в Купянске-Узловом. 

Он добавил, что на территории населенного пункта Купянск-Узловой российские войска заняли около 600-650 зданий из 1 000. В данный момент войска двигаются дальше и дальше, занимая все новые позиции. 

Также Владимир Путин пригласил иностранные СМИ убедиться, кто контролирует Красноармейск, чтобы ни у кого в этом не было сомнений. Он подчеркнул, что воспользоваться этой возможностью могут в том числе и украинские журналисты. 

#освобождение #Харьковская область #спецоперация #Владимир Путин #Купянск-Узловой
