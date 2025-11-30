Путин: Купянск-Узловой полностью освободят через несколько дней

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освободят населенный пункт Купянск-Узловой на территории Харьковской области уже через несколько дней. Он сделал это в ходе общения с журналистами.

«Идет продвижение. Я думаю, что через несколько дней мы заберем и этот тоже населенный пункт», - сказал Путин, обсуждая боевые действия в Купянске-Узловом.

Он добавил, что на территории населенного пункта Купянск-Узловой российские войска заняли около 600-650 зданий из 1 000. В данный момент войска двигаются дальше и дальше, занимая все новые позиции.

Также Владимир Путин пригласил иностранные СМИ убедиться, кто контролирует Красноармейск, чтобы ни у кого в этом не было сомнений. Он подчеркнул, что воспользоваться этой возможностью могут в том числе и украинские журналисты.