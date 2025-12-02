Путин пригласил пригласил иностранных журналистов в Красноармейск

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные СМИ могут лично убедиться в том, «кто именно контролирует Красноармейск».

После выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» глава государства вышел к журналистам и ответил на их вопросы. Разговор с прессой состоялся перед запланированной встречей в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

«Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг и готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении», - сказал президент.

Путин пообещал, что журналистов проведут по всем кварталам города, обеспечив им безопасность. По словам президента, важность взятия Красноармейска заключается в том, что это хороший плацдарм для решения задач специальной военной операции.

Путину докладывали о ситуации в Красноармейске во время его визита в пункт управления Объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов информировал Верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска и Волчанска, а также о продвижении российских сил на других участках.

Министр обороны Андрей Белоусов ранее поздравил 27-ю мотострелковую дивизию, 30-ю мотострелковую бригаду и 439-й полк с участием в освобождении, подчеркнув стратегическое значение Красноармейска и созданные условия для дальнейшего продвижения войск.