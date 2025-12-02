МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин пригласил пригласил иностранных журналистов в Красноармейск

Владимир Путин отметил, что отправиться в Красноармейск могут в том числе и украинские журналисты.
Андрей Аркадьев 02-12-2025 18:05
© Фото: РИА Новости, Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные СМИ могут лично убедиться в том, «кто именно контролирует Красноармейск».

После выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» глава государства вышел к журналистам и ответил на их вопросы. Разговор с прессой состоялся перед запланированной встречей в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

«Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг и готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении», - сказал президент.

Путин пообещал, что журналистов проведут по всем кварталам города, обеспечив им безопасность. По словам президента, важность взятия Красноармейска заключается в том, что это хороший плацдарм для решения задач специальной военной операции.

Путину докладывали о ситуации в Красноармейске во время его визита в пункт управления Объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов информировал Верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска и Волчанска, а также о продвижении российских сил на других участках.

Министр обороны Андрей Белоусов ранее поздравил 27-ю мотострелковую дивизию, 30-ю мотострелковую бригаду и 439-й полк с участием в освобождении, подчеркнув стратегическое значение Красноармейска и созданные условия для дальнейшего продвижения войск.

#Владимир Путин #СМИ #красноармейск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 