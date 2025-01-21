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Число жертв пожара в турецком отеле возросло до 76 человек

Президент Турции объявил 22 января днем траура.
Виктория Бокий 2025-01-21 22:26:54
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Global Look Press

Число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 76 человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Уточняется, что установлены личности 52 жертв. Из них тела 45 погибших уже переданы родственникам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил день траура в среду, 22 января в связи с трагедией.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали четырех человек, в числе которых владелец гостиницы, в которой произошел пожар. По последним данным МВД Турции, задержаны уже девять человек.

Напомним, 21 января около трех часов ночи произошел пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. На момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.

#пожар #Эрдоган #Турция #отель #день траура #болу #Карталкая
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