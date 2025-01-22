МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал справедливой дополнительную индексацию военных пенсий

Владимир Путин предложил правительству проиндексировать страховые пенсии исходя из фактической инфляции 2024 года - на 9,5%.
Тимур Шерзад 2025-01-22 17:38:05
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством России заявил, что будет справедливо сделать дополнительную индексацию военных пенсий. 

Вначале Путин предложил правительству уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из размера фактической инфляции прошлого года в 9,5%. 

«Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию», - сказал Путин. 

Владимир Путин обратил внимание правительства, что необходимые действия для реализации этих решений по индексации необходимо принять в самые короткие сроки. 

Напомним, ранее, летом 2024 года, Владимир Путин проиндексировал военные пенсии на 5,1% вместо предполагавшихся до этого 4,5%.

#в стране и мире #Владимир Путин #Пенсии #индексация #военные пенсии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 