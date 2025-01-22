Путин назвал справедливой дополнительную индексацию военных пенсий

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством России заявил, что будет справедливо сделать дополнительную индексацию военных пенсий.

Вначале Путин предложил правительству уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из размера фактической инфляции прошлого года в 9,5%.

«Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию», - сказал Путин.

Владимир Путин обратил внимание правительства, что необходимые действия для реализации этих решений по индексации необходимо принять в самые короткие сроки.

Напомним, ранее, летом 2024 года, Владимир Путин проиндексировал военные пенсии на 5,1% вместо предполагавшихся до этого 4,5%.