Путин назвал справедливой дополнительную индексацию военных пенсий

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством России заявил, что будет справедливо сделать дополнительную индексацию военных пенсий.
Вначале Путин предложил правительству уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из размера фактической инфляции прошлого года в 9,5%.
«Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию», - сказал Путин.
Владимир Путин обратил внимание правительства, что необходимые действия для реализации этих решений по индексации необходимо принять в самые короткие сроки.
Напомним, ранее, летом 2024 года, Владимир Путин проиндексировал военные пенсии на 5,1% вместо предполагавшихся до этого 4,5%.
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