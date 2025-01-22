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Цены на лососевую икру в России снизились после новогодних праздников

Так, икра стала дешевле декабрьских значений на 10%.
Виктория Бокий 2025-01-22 16:10:38
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Global Look Press

Цены на лососевую икру в России падают и по сравнению с декабрем 2024 года стали на 10% ниже. Если сравнивать с ноябрьскими значениями, то стоимость ниже на 15-20%. Об этом сообщили в Рыбном союзе.

Отмечается, что сейчас один килограмм икры горбуши стоит в районе 8-10,6 тыс. рублей, кеты - 9,8 тыс. рублей, кижуча - 11,6 тыс. рублей, нерки - 9,6 тыс. рублей.

Рыбный союз перед наступлением новогодних праздников прогнозировал, что цены на красную икру упадут в январе 2025 года на 10%.

Также вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что дефицита красной икры в РФ ожидать не стоит.

Ранее заместитель начальника управления МосГИК Елена Павлова в разговоре со «Звездой» рассказала, как выбирать качественную икру и где желательно ее покупать.

#цены #красная икра #икра #снижение цен #рыбный союз
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