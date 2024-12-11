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Эксперт посоветовала, как выбрать икру к новогоднему столу

В первую очередь нужно обращать внимание на упаковку и маркировку продукта.
Виктория Бокий 2024-12-11 18:22:19
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Перед покупкой красной икры нужно обратить внимание на магазин, в котором вы выбираете этот продукт. Заместитель начальника управления МосГИК Елена Павлова в разговоре со «Звездой» отметила, что приобретать красную икру необходимо в специализированных или сетевых магазинах, где соблюдаются условия хранения.

По словам специалиста, первое, на что нужно посмотреть до покупки, это на упаковку и маркировку товара. Если икра находится в стеклянной банке, то стоит обратить внимание на то, чтобы емкость была герметично закупорена металлической крышкой, а на ней нанесена информация о продукте.

«Выбирайте икру, выработанную по ГОСТ 18173-2004, согласно которому зернистую икру фасуют в металлические или стеклянные банки. Оценить внешний вид продукта легче всего в стеклянной упаковке», - отметила Павлова.

В упаковке должна находиться икра одного вида рыбы, однородная по цвету, с зерном без пленки, сгустков крови, белых включений между зернами, а также с незначительным количеством лопнувших икринок и без постороннего запаха.

По мнению эксперта, предпочтение отдавать нужно продукту, который изготовлен в местах традиционного вылова лососевых - на Сахалине или Камчатке.

Специалист подчеркнула, что необходимо соблюдать условия хранения красной икры, указанные на маркировке товара.

«ГОСТ регламентирует определенные условия хранения и срок годности икры: от -4°С до -6°С не более 12 месяцев для икры с консервантами и не более четырех месяцев - без консервантов. Такая икра должна храниться в специальном холодильнике, поддерживающем минусовые режимы хранения», - сказала Елена Павлова.

Собеседница телеканала порекомендовала не покупать икру, условия хранения которой нарушили. Если в квартире нет возможности хранить продукт при определенной температуре, то лучше купить икру непосредственно перед праздником.

Напомним, что россияне без красной икры в новогоднюю ночь не останутся. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что дефицита красной икры не будет, но цены на нее могут подскочить.

#Новый год #продукты #ГОСТ #красная икра #лосось
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