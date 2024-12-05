Патрушев: дефицита красной икры в РФ не будет

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что дефицита красной икры не будет. Об этом он сообщил ТАСС.

«Это такие механизмы, которые нужно использовать в случае, если у нас возможен дефицит. Посмотрим, я думаю, что избежим подобного рода механизма», - предположил вице-премьер.

Он также отметил, что цены на красную икру могут подскочить из-за не очень хорошей лососевой путины.

Напомним, что в ноябре оптовые цены на икру упали на 25%. Такую реакцию цен в магазинах вызвало увеличение производства. Но к Новому году на ее стоимости может сказаться ажиотаж.