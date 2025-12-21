Песков назвал условия для начала диалога Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин готов к возобновлению диалога с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин во время прямой линии также подчеркнул, что готов общаться с европейскими лидерами.

«Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», - сказал Песков.

Ранее Макрон считает «полезным» возобновление диалога с Путиным и призвал Киев и ЕС найти для этого подходящий формат. Также президент Франции признался, что больше склоняется к выделению кредита Украине за счет собственных средств ЕС, чем из замороженных активов РФ.

Во время прямой линии Путин отметил, что РФ готова работать со странами Запада, «но на равных».