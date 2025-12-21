МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков назвал условия для начала диалога Путина с Макроном

Ранее французский лидер заговорил о необходимости переговоров с Россией.
Константин Денисов 21-12-2025 05:30
© Фото: Путин Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Президент России Владимир Путин готов к возобновлению диалога с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин во время прямой линии также подчеркнул, что готов общаться с европейскими лидерами.

«Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», - сказал Песков.

Ранее Макрон считает «полезным» возобновление диалога с Путиным и призвал Киев и ЕС найти для этого подходящий формат. Также президент Франции признался, что больше склоняется к выделению кредита Украине за счет собственных средств ЕС, чем из замороженных активов РФ.

Во время прямой линии Путин отметил, что РФ готова работать со странами Запада, «но на равных».

#Франция #ЕС #эммануэль макрон #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 