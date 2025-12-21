МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев похвалил главу Нацразведки США за разоблачение «глубинного государства»

Тулси Габбард развеяла миф о планах России напасть на Европу.
Константин Денисов 21-12-2025 04:51
© Фото: Сергей Булкин, POOL, РИА Новости

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил руководителя Нацразведки США Тулси Габбард за ее слова о лживых заявлениях по якобы готовящемуся нападению России на Европу.

«Тулси Габбард великолепна не только тем, что документирует, как Обама и Байден положили начало "российской афере", но и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС», - написал Дмитриев в соцсети Х.

Габбард подчеркнула, что ЕС делает такие заявления для того, чтобы помешать главе Белого дома Дональду Трампу остановить конфликт на Украине и решить его мирным путем.

Ранее Дмитриев, который прилетел в Майами на переговоры с американской стороной по урегулированию ситуации на Украине, назвал их конструктивными. Напомним, Дмитриев встречался со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

