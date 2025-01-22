ВСУ потеряли более 390 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает о том, что противник на Курском направлении потерял более 390 военнослужащих за сутки ведения боевых действий.
Помимо этого, российским войскам удалось уничтожить четыре украинских танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин ВСУ и 12 автомобилей.
Из артиллерии неприятель потерял шесть орудий полевой артиллерии и четыре миномета. Также враг лишился одной единицы инженерной техники, станции РЭБ, шести пунктов управления беспилотниками и двух складов боеприпасов.
Также ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» освободили Западное. Отмечено, что взятый под контроль населенный пункт находился в Харьковской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»