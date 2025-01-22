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ВСУ потеряли более 390 боевиков за сутки боев на Курском направлении

В числе потерь неприятеля - четыре танка, бронетранспортер и 11 боевых бронированных машин.
2025-01-22 13:37:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что противник на Курском направлении потерял более 390 военнослужащих за сутки ведения боевых действий. 

Помимо этого, российским войскам удалось уничтожить четыре украинских танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин ВСУ и 12 автомобилей. 

Из артиллерии неприятель потерял шесть орудий полевой артиллерии и четыре миномета. Также враг лишился одной единицы инженерной техники, станции РЭБ, шести пунктов управления беспилотниками и двух складов боеприпасов. 

Также ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» освободили Западное. Отмечено, что взятый под контроль населенный пункт находился в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #Потери противника #Курское направление
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