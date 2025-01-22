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Российские войска освободили Западное в Харьковской области

Неприятель в зоне ответственности группировки «Запад» потерял более 460 боевиков за сутки ведения боевых действий.
2025-01-22 12:13:41
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Западное на территории Харьковской области. Отмечено, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Помимо этого, военнослужащие группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад. Это произошло в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Каменка, Двуречная, Глушковка, Лозовая (Харьковская область), Ямполь, Северск, Колодези (ДНР). 

Враг в зоне ответственности «Запада» за сутки потерял более 460 военнослужащих. Также российские войска смогли уничтожить танк и семь боевых бронированных машин. В число последних вошли два бронетранспортера американского производства М113. 

Также подразделения группировки уничтожили 14 пикапов, шесть украинских орудий и два полевых склада с боеприпасами. 

Ранее российское оборонное ведомство показало, как российские FPV-дроны сожгли украинский Т-64 в Харьковской области. Танк был уничтожен серией ударов беспилотниками - в конце видео можно наблюдать сильный пожар.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Харьковская область #группировка запад #Западное
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