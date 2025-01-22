МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Блогеру Лерчек продлили домашний арест до конца марта

Аналогичная мера пресечения избрана и в отношении ее экс-супруга и их бизнес-партнера.
Виктория Бокий 2025-01-22 13:12:48
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: moscowcourts, Telegram

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной, более известной под псевдонимом Лерчек, до 26 марта по делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции города Москвы.

Уточняется, что суд принял ходатайство следователя продлить меру пресечения.

Аналогичное ходатайство суд рассмотрел и в отношении экс-супруга Лерчек Артема Чекалина, а также его бизнес-партнера Романа Вишняка. Все трое обвиняемых находятся под домашним арестом с октября.

По версии следствия, экс-супруги Чекалины и их партнер по бизнесу Вишняк вывели из страны более 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что против Валерии и Артема Чекалиных возбуждали два уголовных дела, которые впоследствии были прекращены. Первое дело было заведено по причине уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, а второе - из-за отмывания денег в особо крупном размере.

#в стране и мире #суд #артем чекалин #валерия чекалина #лерчек #чекалины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 