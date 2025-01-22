Блогеру Лерчек продлили домашний арест до конца марта

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной, более известной под псевдонимом Лерчек, до 26 марта по делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции города Москвы.

Уточняется, что суд принял ходатайство следователя продлить меру пресечения.

Аналогичное ходатайство суд рассмотрел и в отношении экс-супруга Лерчек Артема Чекалина, а также его бизнес-партнера Романа Вишняка. Все трое обвиняемых находятся под домашним арестом с октября.

По версии следствия, экс-супруги Чекалины и их партнер по бизнесу Вишняк вывели из страны более 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что против Валерии и Артема Чекалиных возбуждали два уголовных дела, которые впоследствии были прекращены. Первое дело было заведено по причине уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, а второе - из-за отмывания денег в особо крупном размере.