Чекалиных обвинили в незаконном выводе 250 млн рублей

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему предъявили обвинение в незаконном выводе из страны 250 млн рублей по подложным документам. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Следствие считает, что Чекалины направляли оплату за фитнес-марафоны по договорам с иностранной компанией на счета зарубежного банка.

Контролирующим органам предприниматели предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Бизнес-партнера Чекалиных обвиняют по тем же п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Документы дела на бывших супругов поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов. Скоро суд изберет им меру пресечения.

Накануне стало известно о новом уголовном деле в отношении Чекалиных. Сообщалось, что речь идет об оплате марафонов через Дубай. У них провели обыск.

Сегодня блогера ее бывшего мужа, а также их партнера Романа Вишняка задержали на 48 часов.