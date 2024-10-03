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Чекалиных обвинили в незаконном выводе 250 млн рублей

Суд изберет им меру пресечения.
Владимир Рубанов 2024-10-03 23:27:34
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему предъявили обвинение в незаконном выводе из страны 250 млн рублей по подложным документам. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Следствие считает, что Чекалины направляли оплату за фитнес-марафоны по договорам с иностранной компанией на счета зарубежного банка.

Контролирующим органам предприниматели предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Бизнес-партнера Чекалиных обвиняют по тем же п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Документы дела на бывших супругов поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов. Скоро суд изберет им меру пресечения.

Накануне стало известно о новом уголовном деле в отношении Чекалиных. Сообщалось, что речь идет об оплате марафонов через Дубай. У них провели обыск.

Сегодня блогера ее бывшего мужа, а также их партнера Романа Вишняка задержали на 48 часов.

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