Блогера-миллионника Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов

Ее супругу было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении физлица от уплаты налогов.

© Фото: ler_chek, Instagram*

Блогеру-миллионнику Лерчек (Валерии Чекалиной) предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении московской прокуратуры.

Речь идет о части 2 статьи 198 УК РФ. По данным следствия, Чекалина не предоставляла налоговую декларацию. В общей сложности сумма неуплаты составила свыше 311 миллионов рублей.

Ее супругу Артему Чекалину было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении физлица от уплаты налогов.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель “Чекалина Валерия Валерьевна” при пособничестве А. Чекалина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее стало известно, что СК завел уголовное дело на знаменитого российского блогера Валерию Чекалину. В ее особняке прошли обыски. По данным СМИ, там правоохранители, в частности, обнаружили восемь килограммов чистого золота в слитках, а также десять паспортов РФ и один американский.

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