Путин рассказал «Звезде» об ответе РФ в случае попытки блокады Калининградской области

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова, каков будет ответ Российской Федерации в случает попытки блокады Калининградской области.

«Все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень», - сказал Путин в ходе программы «Итоги года».

Владимир Путин подчеркнул, что попытки создать угрозы Калининградской области расширят конфликт на уровень крупномасштабного. Все должны отдавать себе в этом отчет, добавил российский лидер.

Также в ходе ответов на вопросы Путин сообщил, что безопасность Союзного государства находится в надежных руках российских военнослужащих. Он добавил, что безопасность Союзного государства будет, безусловно, обеспечена.