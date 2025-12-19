МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин рассказал «Звезде» об ответе РФ в случае попытки блокады Калининградской области

Создание угрозы Калининградской области выведет конфликт на уровень крупномасштабного, подчеркнул Владимир Путин.
Тимур Шерзад Константин Коковешников 19-12-2025 15:14
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова, каков будет ответ Российской Федерации в случает попытки блокады Калининградской области.

«Все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень», - сказал Путин в ходе программы «Итоги года». 

Владимир Путин подчеркнул, что попытки создать угрозы Калининградской области расширят конфликт на уровень крупномасштабного. Все должны отдавать себе в этом отчет, добавил российский лидер. 

Также в ходе ответов на вопросы Путин сообщил, что безопасность Союзного государства находится в надежных руках российских военнослужащих. Он добавил, что безопасность Союзного государства будет, безусловно, обеспечена.

