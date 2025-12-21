Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил главу Евродипломатии Каю Каллас с Наполеоном и Адольфом Гитлером на встрече с активистами партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз».

«Конечно, есть "великие" европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать - например, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь Кае Каллас это, конечно удастся», - приводит его слова телеканал М1.

Ранее Каллас заявила, что Европа должна «ограничить военный бюджет России». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала вызвать ей санитаров.

В ноябре в зарубежной прессе появлялась информация о том, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от прямых переговоров с Каллас из-за ее испорченных отношений с администрацией Дональда Трампа.