МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Доставку корпоративных подарков стали использовать для обмана россиян

Злоумышленники могут выяснять личные и конфиденциальные данные жертвы и склонять оплачивать  различные сборы или перейти на фишинговый сайт.
Дарина Криц 21-12-2025 13:53
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Перед новогодними праздниками мошенники придумали схему, как обмануть россиян с помощью корпоративных подарков. Для этого они делают рассылку, в которой говорится, что до этого получателя подарка не мог дозвониться курьер службы доставки. В сообщении указывается номер телефона, по которому якобы можно напрямую позвонить курьеру. Все это создает видимость делового подхода.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию, специализирующуюся на кибербезопасности, при таком звонке аферисты могут выяснять персональные и конфиденциальные данные жертвы и склонять ее оплачивать  различные сборы или же перейти на фишинговый сайт, который похож на ресурс службы доставки.

Чтобы найти будущую жертву, мошенники собирают данные о контрагентах и клиентах из открытых источников.

Накануне сообщалось, что популярное новогоднее развлечение «Тайный Санта» применяется злоумышленниками для воровства денег у россиян, которые захотели обменяться подарками с незнакомцами. Но за таким образом какого-нибудь пенсионера или школьника, или домохозяйки с ребенком кроется мошенник. Он выманивает в подарок ценные вещи или деньги и просто исчезает.

Также «Тайного Санту» применяют как уловку к тем, кто хочет сделать доброе дело. В итоге жертва либо направляет деньги на мошеннические счета или участвует в акциях-розыгрышах, но ничего в ответ не получает.

#в стране и мире #Новый год #Мошенники #интернет-мошенничество #Корпоративный подарок
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 