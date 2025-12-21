Доставку корпоративных подарков стали использовать для обмана россиян

Перед новогодними праздниками мошенники придумали схему, как обмануть россиян с помощью корпоративных подарков. Для этого они делают рассылку, в которой говорится, что до этого получателя подарка не мог дозвониться курьер службы доставки. В сообщении указывается номер телефона, по которому якобы можно напрямую позвонить курьеру. Все это создает видимость делового подхода.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию, специализирующуюся на кибербезопасности, при таком звонке аферисты могут выяснять персональные и конфиденциальные данные жертвы и склонять ее оплачивать различные сборы или же перейти на фишинговый сайт, который похож на ресурс службы доставки.

Чтобы найти будущую жертву, мошенники собирают данные о контрагентах и клиентах из открытых источников.

Накануне сообщалось, что популярное новогоднее развлечение «Тайный Санта» применяется злоумышленниками для воровства денег у россиян, которые захотели обменяться подарками с незнакомцами. Но за таким образом какого-нибудь пенсионера или школьника, или домохозяйки с ребенком кроется мошенник. Он выманивает в подарок ценные вещи или деньги и просто исчезает.

Также «Тайного Санту» применяют как уловку к тем, кто хочет сделать доброе дело. В итоге жертва либо направляет деньги на мошеннические счета или участвует в акциях-розыгрышах, но ничего в ответ не получает.