Мошенники выманивают у россиян дорогостоящие вещи через игру «Тайный Санта»

Интернет-мошенники стали использовать популярную новогоднюю игру «Тайный Санта» для воровства денег у россиян, решивших обменяться подарками с незнакомцами. Об этом пишет издание Life.

Согласно правилам праздничной забавы, игроки должны собрать список желаемых презентов на Новый год, после чего в результате жеребьевки они узнают имя того человека, которого им будет необходимо поздравить, и покупают ему указанный подарок. Однако теперь в подобных играх стали все чаще участвовать мошенники, которые выманивают у доверчивых граждан ценные вещи или денежные суммы, после чего бесследно исчезают.

Как уточняется, чаще всего злоумышленники маскируются под располагающих к себе и безобидных с виду людей - пенсионеров, мам с детьми или школьников. Главная опасность в подобных схемах заключается в том, что участие в «Тайном Санте» является совершенно добровольным, так что подаренные мошенникам вещи вернуть уже никак не получится.

Ранее также сообщалось, что в преддверии Нового года аферисты стали создавать поддельные интернет-сайты, на которых посетителям предлагается купить дорогостоящие вещи по «срочным скидкам».