МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мошенники выманивают у россиян дорогостоящие вещи через игру «Тайный Санта»

Вернуть потраченные деньги уже никак не получится.
Тимур Юсупов 18-12-2025 05:10
© Фото: ТРК «Звезда»

Интернет-мошенники стали использовать популярную новогоднюю игру «Тайный Санта» для воровства денег у россиян, решивших обменяться подарками с незнакомцами. Об этом пишет издание Life.

Согласно правилам праздничной забавы, игроки должны собрать список желаемых презентов на Новый год, после чего в результате жеребьевки они узнают имя того человека, которого им будет необходимо поздравить, и покупают ему указанный подарок. Однако теперь в подобных играх стали все чаще участвовать мошенники, которые выманивают у доверчивых граждан ценные вещи или денежные суммы, после чего бесследно исчезают.

Как уточняется, чаще всего злоумышленники маскируются под располагающих к себе и безобидных с виду людей - пенсионеров, мам с детьми или школьников. Главная опасность в подобных схемах заключается в том, что участие в «Тайном Санте» является совершенно добровольным, так что подаренные мошенникам вещи вернуть уже никак не получится.

Ранее также сообщалось, что в преддверии Нового года аферисты стали создавать поддельные интернет-сайты, на которых посетителям предлагается купить дорогостоящие вещи по «срочным скидкам».

#Новый год #Мошенники #обман #подарки #новогодние подарки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 