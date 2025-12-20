МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью «Тайного Санты»

Злоумышленники предлагают перейти по ссылкам, с помощью которых крадут личные данные, или предлагают бесплатные новогодние подарки.
Дарина Криц 20-12-2025 14:28
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Мошенники придумали новую схему по обману россиян, связанную с новогодними и рождественскими праздниками. Специалист по мошенникам и правозащитница Екатерина Дуб сообщила, что аферисты используют популярную у населения игру «Тайный Санта», предлагая обменяться подарками или выиграть приз.

Пользуясь предпраздничной суетой, в социальных сетях мошенники придумывают необычные способы обмана. Желая попытать удачу или кому-то помочь, люди активно откликаются на ловушки злоумышленников.

«Им хочется новогоднего чуда или сделать доброе дело. В итоге они либо направляют деньги на мошеннические счета или участвуют в акциях-розыгрышах. Но на этом все, ничего в ответ они не получают», - рассказала Дуб в комментарии 360.ru.

Кроме того, аферисты предлагают бесплатные новогодние подарки и присылают ссылки, содержащие вирусы, с их помощью воруя персональную информацию, предупредила эксперт.

Немногим ранее стало известно, как благодаря популярной новогодней игре «Тайный Санта» интернет-мошенники обманывают население. Они выманивают у доверчивых граждан ценные вещи или денежные суммы, а затем бесследно исчезают.

#в стране и мире #Мошенники #интернет-мошенничество #«Тайный Санта»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 