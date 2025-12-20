Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью «Тайного Санты»

Мошенники придумали новую схему по обману россиян, связанную с новогодними и рождественскими праздниками. Специалист по мошенникам и правозащитница Екатерина Дуб сообщила, что аферисты используют популярную у населения игру «Тайный Санта», предлагая обменяться подарками или выиграть приз.

Пользуясь предпраздничной суетой, в социальных сетях мошенники придумывают необычные способы обмана. Желая попытать удачу или кому-то помочь, люди активно откликаются на ловушки злоумышленников.

«Им хочется новогоднего чуда или сделать доброе дело. В итоге они либо направляют деньги на мошеннические счета или участвуют в акциях-розыгрышах. Но на этом все, ничего в ответ они не получают», - рассказала Дуб в комментарии 360.ru.

Кроме того, аферисты предлагают бесплатные новогодние подарки и присылают ссылки, содержащие вирусы, с их помощью воруя персональную информацию, предупредила эксперт.

Немногим ранее стало известно, как благодаря популярной новогодней игре «Тайный Санта» интернет-мошенники обманывают население. Они выманивают у доверчивых граждан ценные вещи или денежные суммы, а затем бесследно исчезают.