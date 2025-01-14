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Вокруг кормы «Волгонефти-239» начали создавать искусственный вал

Искусственный вал даст возможность подъезда техники для сбора вытекшего мазута, а также защитит сам танкер от волн и штормов.
Анастасия Бобылева 2025-01-14 01:15:28
© Фото: opershtab23 Telegram © Видео: opershtab23 Telegram

Вокруг кормовой части танкера «Волгонефти-239», из корпуса которого 10 января произошла утечка мазута, начали возводить искусственный вал. Кадры работ опубликовал Оперативный штаб Краснодарского края.

«Ночные работы в районе мыса Панагия: вокруг кормовой части "Волгонефть-239" создают искусственный вал. Его прокладывают с двух сторон судна», - говорится в телеграм-канале оперштаба.

Отмечается, что сооружение позволит подъехать технике для сбора вытекшего мазута, а также станет площадкой для техники, которая будет работать с системами танкера, если возникнет такая необходимость. К тому же вал защитит корпус танкера и саму бухту, где он находится, от волн и штормов.

На опубликованных кадрах можно увидеть строительство искусственного вала с одной стороны «Волногефти-239». На видео также попала специальная площадка для техники, которую сделали напротив судна.

Ранее сообщалось, что от борта танкера «Волногефть-239» собрали около 48 кубометров нефтеводяной смеси. Отходы грузят в специализированный контейнер и передают на берег для утилизации. Радужные пятна, которые не подлежат сбору, обрабатывают биосорбентом.

#в стране и мире #нефть #утечка #мазут
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