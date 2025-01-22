В Госдуме объяснили, почему нет смысла России выходить из ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представляет для России больше консультативно-информационную площадку, обеспечивающую методологическую поддержку, и не оказывает никакого влияния на отечественную медицину. Также наша страна тратит на взносы в десятки раз меньше, чем, например, США. Именно поэтому нет смысла в выходе РФ из ВОЗ. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Для России все доводы, которыми руководствовались США, значения не имеют. Для нас это больше консультативно-информационная площадка, которая обеспечивает методологическую поддержку. Никакого иного влияния на систему здравоохранения она не имеет... Россия абсолютно свободна в своих действиях. Ратифицировать или не ратифицировать какие-то международные договоры или совместные документы, которые принимает ВОЗ, это внутреннее дело России», - отметил депутат.

Куринный добавил, что наша страна может в любой момент выйти из ВОЗ, если это потребуется.

«Другое дело, что мы не тратим столько, сколько тратят США. Они тратили в десятки раз больше, чем Россия. И второе. Система здравоохранения США регулярно подвергалась критике со стороны ВОЗ, потому что она очень неравномерная и несправедливая с точки зрения ВОЗ», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Позже в Государственной думе России заявили, что выход РФ из ВОЗ не обсуждается.