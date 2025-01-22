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В Госдуме заявили, что выход России из ВОЗ не обсуждается

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из состава Всемирной организации здравоохранения.
Ян Брацкий 2025-01-22 03:13:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Возможный выход России из Всемирной организации здравоохранения в данный момент не обсуждается. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов.

«На данный момент выход России из ВОЗ не обсуждается», - сказал Леонов в беседе с РИА Новости.

Председатель думского комитета по охране здоровья выразил надежду, что после демарша Вашингтона чиновники ВОЗ задумаются и восстановят Всемирную организацию здравоохранения, которая будет выполнять функцию охраны мирового здоровья.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из организации. В качестве причин называются ее «неправильные действия» во время пандемии коронавирусной инфекции, неспособность провести необходимые реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния стран-участниц ВОЗ.

Также Дональд Трамп посчитал, что США платят организации больше денег, чем некоторые другие государства. 

#Россия #сша #Трамп #Белый дом #ВОЗ #Госдума РФ
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