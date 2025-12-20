МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Количество погибших при пожаре в Гонконге возросло до 161

Пожар произошел в ноябре в многоквартирном жилом комплексе, в нем восемь строений с почти двумя тысячами квартир в каждом.
Дарина Криц 20-12-2025 09:22
© Фото: Chen Duo, XinHua, Global Look Press

В Китае установили личность еще одного погибшего во время пожара в ноябре в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По, расположенном на Новых Территориях Гонконга.

Комиссар местной полиции Джо Чоу Ятминг сообщил об обнаружении еще одного человека, личность которого установили благодаря ДНК-тестам.

«Дальнейшие судебно-медицинские исследования выявили ДНК другого человека в одном из тел, идентифицированном как принадлежащее супружеской паре. Это означает, что число погибших возросло до 161», - приводит заявление комиссара издание  South China Morning Post (SCMP).

Он добавил, что правоохранители не исключают обнаружения и других тел и возрастания числа погибших.

Жилой комплекс состоит из восьми строений, в каждом из которых почти две тысячи квартир. Большинство жителей комплекса спасатели вывели из горящих зданий.

Напомним, трагедия произошла 26 ноября. Тогда возникло возгорание в местном караоке-баре. Пламя перекинулось на строительные леса из бамбука. Их установили вокруг зданий комплекса при проведении косметического ремонта.

Позднее сообщалось, что подрядчику жилого комплекса Wang Fuk Court, работавшего над реконструкцией зданий в Гонконге, до пожара вынесли три предупреждения. Власти говорили об опасности возгорания.

