Подрядчику ЖК в Гонконге до пожара вынесли три предупреждения

Власти Гонконга предупреждали об опасности возгорания подрядчика, работавшего над реконструкцией зданий ЖК Wang Fuk Court, пишет газета South China Morning Post. Это произошло всего за неделю до того, как жилой комплекс охватил сильнейший пожар.

По последним данным, возгорание унесло жизни 94 человек. Некоторые жители заявили, что пожарная сигнализация не сработала. По словам инженеров, поврежденные огнем квартиры могут оказаться непригодными для проживания.

Министерство труда заявило в четверг, что оно провело 16 проверок Wang Fuk Court с июля прошлого года. Последняя из них была 20 ноября. Специалисты проверяли соответствие сеток строительных лесов стандартам безопасности.

Менее недели назад проверяющие напомнили подрядчику о необходимости принять соответствующие меры пожарной безопасности, пишет издание. В ведомстве заявили, что условия работы на высоте небезопасны, в связи с чем было вынесено три предупреждения.

Восемь жилых блоков в комплексе находятся на реконструкции с июля 2024 года. Они покрыты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти начали уголовное расследование, чтобы выяснить причину пожара. Два директора и консультант подрядчика, проводившего реконструкцию, арестованы за непредумышленное убийство.

Ранее Владимир Путин выразил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией в Гонконге. Президент попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Полиция установила, что на каждом этаже проемы лифтов были закрыты горючим пенополистиролом. Использованные для наружной отделки сетка и пленки тоже не соответствовали требованиям пожарной безопасности. Огонь распространялся по бамбуковым строительным лесам, установленным на зданиях для проведения косметического ремонта.