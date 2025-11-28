МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Подрядчику ЖК в Гонконге до пожара вынесли три предупреждения

По последним данным, возгорание унесло жизни 94 человек.
Владимир Рубанов 28-11-2025 08:02
© Фото: Kobe Li, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти Гонконга предупреждали об опасности возгорания подрядчика, работавшего над реконструкцией зданий ЖК Wang Fuk Court, пишет газета South China Morning Post. Это произошло всего за неделю до того, как жилой комплекс охватил сильнейший пожар.

По последним данным, возгорание унесло жизни 94 человек. Некоторые жители заявили, что пожарная сигнализация не сработала. По словам инженеров, поврежденные огнем квартиры могут оказаться непригодными для проживания.

Министерство труда заявило в четверг, что оно провело 16 проверок Wang Fuk Court с июля прошлого года. Последняя из них была 20 ноября. Специалисты проверяли соответствие сеток строительных лесов стандартам безопасности.

Менее недели назад проверяющие напомнили подрядчику о необходимости принять соответствующие меры пожарной безопасности, пишет издание. В ведомстве заявили, что условия работы на высоте небезопасны, в связи с чем было вынесено три предупреждения.

Восемь жилых блоков в комплексе находятся на реконструкции с июля 2024 года. Они покрыты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти начали уголовное расследование, чтобы выяснить причину пожара. Два директора и консультант подрядчика, проводившего реконструкцию, арестованы за непредумышленное убийство.

Ранее Владимир Путин выразил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией в Гонконге. Президент попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Полиция установила, что на каждом этаже проемы лифтов были закрыты горючим пенополистиролом. Использованные для наружной отделки сетка и пленки тоже не соответствовали требованиям пожарной безопасности. Огонь распространялся по бамбуковым строительным лесам, установленным на зданиях для проведения косметического ремонта.

#Китай #пожар #Гонконг #Пожарная безопасность #Wang Fuk Court
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 