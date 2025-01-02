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В ФБР не увидели связи между терактами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Ранее сообщалось, что 1 января произошли теракты в двух городах, в результате которых погибли мирные жители.
Глеб Владовский 2025-01-02 20:09:27
© Фото: Tan Jingjing XinHua Globallookpress

Какой-либо связи между терактами, совершенными в Лас-Вегасе и Новом Орлеане не наблюдается. Такое заявление сделал заместитель помощника директора ФБР Кристофер Райа.

«На данный момент нет никакой конкретной связи между терактом в Новом Орлеане и терактом в Лас-Вегасе», - заявил он на пресс-конференции.

Напомним, что в среду 1 января в Лас-Вегасе прогремел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck. В результате погиб один человек, еще семеро получили травмы. В тот же день в Новом Орлеане произошел и другой инцидент - наезд автомобиля на толпу людей, из-за чего погибли 15 человек и еще 35 получили травмы.

#в стране и мире #сша #связь #ФБР #теракты
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