Трамп допустил выплату самому себе в $1 млрд за обыск ФБР в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может выплатить самому себе компенсацию в один миллиард долларов от имени американского правительства. Выплата, как считает Трамп, полагается ему за обыск в поместье Мар-а-Лаго.

Выступая в штате Северная Каролина, он рассказал о поданном иске и об успешном течении дела. По его словам, нюанс заключается в том, что именно он и должен его урегулировать. Полученные средства он намерен направить на благотворительность.

«Другими словами: я подаю иск, и я же должен его урегулировать. Так что, может быть, я дам себе один миллиард долларов и выделю все благотворительным фондам», - заявил американский лидер в городе Роки-Маунт.

Трамп обратил на курьез ситуации: сначала он подает иск в суд на Соединенные Штаты, затем он становится президентом этого государства, а после ему предстоит и принять решение по этому иску.

«Разве это не странная ситуация? Я должен заключить сделку и договариваться с самим собой», - констатировал Трамп.

Напомним, обыски в резиденции семьи Трамп проводились сотрудниками ФБР (Федерального бюро расследований) в 2022 году в рамках дела об обращении Трампа с секретными государственными документами. Расследование инициировано после того как в феврале Национальное управление архивов и документации США сообщило об обнаружении примерно 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы.