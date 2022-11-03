В полицию заявили о вторжении в резиденцию Трампа

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Во Флориде полицейские приехали по вызову к резиденции Мар-а-Лаго бывшего американского президента Дональда Трампа. Правоохранителям поступил звонок, в котором сообщили, что на территорию проникли неизвестные.

«Полиция Палм-Бич сообщила нам, что они ответили на звонок о вторжении в Мар-а-Лаго. Подразделения были припаркованы с задней стороны, но с тех пор уехали. Нам сказали, что секретная служба проводит зачистку», - написала в Twitter корреспондент WPBF25News Джосси Карбонаре.

Напомним, ранее в поместье Дональда Трампа прошел обыск. В Республиканской партии США действия сотрудников Федерального бюро расследований сравнили с тактикой гестапо.

В итоге бывший американский президент назвал Джо Байдена «врагом государства».