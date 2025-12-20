МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
The Guardian: Путин подтвердил решимость Кремля по Украине на прямой линии

За итогами года с президентом России внимательно наблюдали и за рубежом.
Константин Денисов 20-12-2025 03:23
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подтвердил решительность Москвы в украинском вопросе. Об этом пишет The Guardian.

«Путин занял свою привычную жесткую позицию в отношении Украины, подтвердив решимость Кремля», - говорится в публикации.

В ходе прямой линии российский лидер подтвердил, что цели СВО будут достигнуты если не в результате мирных переговоров, то на поле боя. По его словам, сейчас мяч на стороне Запада.

Путин также отметил, что российские войска завладели стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.

Что касается ситуации в Купянске, который Владимир Зеленский до сих считает подконтрольным ВСУ, то там остаются заблокированными около 3,5 тысяч боевиков, у которых нет никаких шансов.

