Лула да Силва: интервенция в Венесуэлу стала бы катастрофой

Вооруженная интервенция в Венесуэлу стала бы гуманитарной катастрофой. Такое мнение выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Проверяются пределы международного права. Вооруженное вмешательство в Венесуэлу стало бы гуманитарной катастрофой для всего полушария и опасным прецедентом для всего мира», - подчеркнул глава государства, выступая на саммите лидеров общего южноамериканского рынка Меркосур.

Бразильский лидер отметил, что реальные угрозы суверенитету представляют собой, в том числе, войны и организованной преступности. Кроме того, по его словам, Южная Америка в очередной раз ощущает на себе военное присутствие государства из другого региона.

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о свержении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако, как заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, Вашингтон планирует отстранить от должности законно избранного главу государства.