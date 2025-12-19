Трамп уклонился от ответа на вопрос о свержении Мадуро

Американский лидер Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о свержении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NBC.

«Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой», - цитирует его слова aif.ru.

Ранее сообщалось, что в США занимаются разработкой плана на случай ухода Мадуро со своего поста. В Сети также была информация, что Трамп в ходе короткого телефонного разговора с венесуэльским лидером отверг большинство его просьб и поставил ему ультиматум.

Напомним, Вашингтон обвиняет Венесуэлу и ее президента в попустительстве наркоторговле и регулярно наносит удары по ее судам, которые якобы перевозят наркотики. В Венесуэле отрицают обвинения и рассматривают давление США как попытку сместить Мадуро.