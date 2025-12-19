В США опубликовали фото паспортов трех украинок и россиянки по делу Эпштейна

В деле о покойном финансисте Джеффри Эпштейне фигурируют три паспорта гражданок Украины и один - россиянки. Об этом свидетельствуют опубликованные материалы дела.

Характерной особенностью опубликованных материалов является полное сокрытие всех граф паспортов, кроме пола - везде указан женский.

Помимо них, в деле также указаны сведения о гражданках Литвы, Чехии, ЮАР и Италии. Есть фото паспорта и самого Эпштейна.

Ранее, согласно указу главы Белого дома Дональда Трампа, были опубликованы фото из поместья Эпштейна. В числе прочих, на снимках присутствуют сам Трамп и бывший президент США Билл Клинтон.

В конце ноября Трамп подписал законопроект об обнародовании материалов по «делу Эпштейна». Глава Белого дома поспешил обвинить своих политических оппонентов, намекнув на тесную связь финансиста с демократами, которые якобы много лет ставили палки в колеса расследованию.

Обвиняемый в сексуальных преступлениях крупный американский финансист Эпштейн был найден мертвым в собственным доме в 2019 году.