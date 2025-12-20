Возможности Украины вернуть европейский кредиты минимальны. Эта помощь, по сути, безвозмездна, но может компенсироваться немонетарно - через посты для лоббистов в евроинститутах или передачу украинских инвестиционных проектов европейцам. Об этом «Звезде» рассказал независимый экономист Андрей Бархота.

Евробюрократы окажутся в проигрышном положении, если три года поддержки пойдут насмарку, полагает экономист.

«Поэтому финансовая подпитка Украины для Европейского союза - это приоритет», - подчеркнул он.

На продолжении и даже усилении финансовой помощи Украине настаивают крупные евробюрократы, такие как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон, который после срока рассчитывает получить место в Брюсселе, подчеркнул специалист.

ЕС разработал механизм мобилизации помощи Киеву в виде кредитов под залог замороженных активов. Андрей Бархота полагает, что он может быть реализован в будущем.

При этом изначально, напомнил экономист, наиболее агрессивно настроенные страны предлагали прямую конфискацию и трансферты Украине, а сторонники европейского ВПК хотели направить часть средств на производство оружия для Киева.

Проблема в том, что конфискация противоречит мирному плану президента США Дональда Трампа.

«Он предполагает, что эти замороженные активы направят на восстановление и реконструкцию территорий, пострадавших в результате военных действий», - пояснил эксперт.

Если активы конфисковать, их уже нельзя будет использовать в периметре мирного договора, поэтому важно сохранить их замороженными для возможного применения, полагает Бархота.

Лидеры ЕС не смогли согласовать использование резервов ЦБ РФ для обеспечения так называемого «репарационного кредита» Киеву. Вместо этого Европа выделит Украине €90 млрд под ноль процентов за счет собственных заимствований.