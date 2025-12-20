МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт объяснил, что получат европейцы взамен помощи Киеву

Экономист полагает, что в Европе не отказались от попыток украсть активы РФ.
Дима Иванов 20-12-2025 13:16
© Фото: Lisi Niesner, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Возможности Украины вернуть европейский кредиты минимальны. Эта помощь, по сути, безвозмездна, но может компенсироваться немонетарно - через посты для лоббистов в евроинститутах или передачу украинских инвестиционных проектов европейцам. Об этом «Звезде» рассказал независимый экономист Андрей Бархота.

Евробюрократы окажутся в проигрышном положении, если три года поддержки пойдут насмарку, полагает экономист.

«Поэтому финансовая подпитка Украины для Европейского союза - это приоритет», - подчеркнул он.

На продолжении и даже усилении финансовой помощи Украине настаивают крупные евробюрократы, такие как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон, который после срока рассчитывает получить место в Брюсселе, подчеркнул специалист.

ЕС разработал механизм мобилизации помощи Киеву в виде кредитов под залог замороженных активов. Андрей Бархота полагает, что он может быть реализован в будущем.

При этом изначально, напомнил экономист, наиболее агрессивно настроенные страны предлагали прямую конфискацию и трансферты Украине, а сторонники европейского ВПК хотели направить часть средств на производство оружия для Киева.

Проблема в том, что конфискация противоречит мирному плану президента США Дональда Трампа.

«Он предполагает, что эти замороженные активы направят на восстановление и реконструкцию территорий, пострадавших в результате военных действий», - пояснил эксперт.

Если активы конфисковать, их уже нельзя будет использовать в периметре мирного договора, поэтому важно сохранить их замороженными для возможного применения, полагает Бархота.

Лидеры ЕС не смогли согласовать использование резервов ЦБ РФ для обеспечения так называемого «репарационного кредита» Киеву. Вместо этого Европа выделит Украине €90 млрд под ноль процентов за счет собственных заимствований.

#эммануэль макрон #Урсула фон дер Ляйен #наш эксклюзив #помощь Украине #активы РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 